شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ايقاف لاعب جنوبي في المنتخب الوطني لكرة القدم.. لسبب عنصري والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 Advertisements الخليج 365 - متابعات ذكرت وسائل اعلام محلية ان المنتخب الوطني لكرة القدم الذي تشرف عليه الشرعية اوقف لاعبا جنوبيا عن اللعب في صفوفه.

واضافت أن المنتخب الوطني لكرة القدم استبعد نجم نادي شعب حضرموت احمد باحاج( اللكي ) من قوائم المنتخب لعمله كعسكري ضمن قوات النخبة الشبوانية. وافادت المصادر أن اللاعب اللكي قال لمقربين منه أن الجهاز الفني وإدارة المنتخب اليمني اخبروه بانه غير مرغوب فيه وعليه المغادره من معسكر المنتخب .

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