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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الشيخ أحمد عيسى بن هرهرة يعزي الشيخ سلطان بن زايد ال نهيان والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 نوفمبر 2019
الخليج 365 - القطن
نعى السلطان/ أحمد عيسى بن الشيخ علي بن هرهره المغفور له بإذن تعالى سمو الشيخ سلطان بن زايد ال نهيان ممثل صاحب السمو رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة والذي وافته المنية يوم أمس الاثنين.
وفيما يلي نص بيان النعي :
بسم الله الرحمن الرحيم (( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي ))
بقلوب مؤمنه بقضاء الله وقدره فجعنا بنبأ وفاة المغفور له بإذن الله تعالى وبفقدان ركن من اركان دولة امارات الخير والعطاء والمحبة والسلام سمو الشيخ/ سلطان بن زايد ال نهيان ممثل رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
ويهذا المصاب الجلل نتقدم بأصدق العزاء وعظيم المواساة الي صاحب السمو رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفه بن زايد آل نهيان حفظه الله وولي عهده الأمين الشيخ محمد بن زايد ال نهيان وإلى حكومة وشعب دولة الإمارات وكافة ال نهيان الكرام كما نعزي إخواننا قادة وجنود دول التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن من دولة الإمارات العربية بهذا المصاب سائلا المولى تعالى ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه الفردوس الأعلى.
وإنا لله وإنا إليه راجعون
الشيخ السلطان / احمد عيسى بن هرهره حضرموت / القطن الثلاثاء 19 نوفمبر 2019
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