شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نشر جدول رحلات الخطوط الجوية اليمنية غداً الأربعاء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 متابعات_الخليج 365 تسير الخطوط الجوية اليمنية غداً الأربعاء الموافق 20 نوفمبر 2019م، عدد من الرحلات الجوية من وإلى مطاري عدن وسيئون الدوليين على النحو التالي :

رقم الرحله 607. خط الرحله : القاهره- سيئون- سقطرى. القاهره- سيئون : الاقلاع : 0200 بعد منتصف الليل. (توقيت القاهره). الوصول: 0630 صباحا. سيئون - سقطرى : الاقلاع : 0730 صباحا. الوصول: 0845 صباحا. رقم الرحله : 606. خط الرحله : سقطرى - سيئون - القاهره : سقطرى - سيئون : الاقلاع : 0945 صباحا. الوصول : 1100 ظهرا. سيئون - القاهره: الاقلاع : 1200 ظهرا. الوصول : 1445 ظهرا. رقم الرحله : 609. Advertisements خط الرحله : القاهره- عدن . الاقلاع : 0230 بعد منتصف الليل. (توقيت القاهره) الوصول : 0645 صباحا. رقم الرحله : 648. خط الرحله : عدن- عمان. الاقلاع : 0800 صباحا. الوصول: 1015 صباحا. رقم الرحله 649. خط الرحله : عمان- عدن. الاقلاع :1130 ظهرا. (توقيت عمان) الوصول: 1530 عصرا. رقم الرحله 608 خط الرحله : عـدن القاهره. الاقلاع :1630 مساء. الوصول: 1900 مساء.

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