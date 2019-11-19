السفير الديلمي يقدم أوراق اعتماده للرئيس روحاني

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – طهران قدم سفير الجمهورية اليمنية إبراهيم محمد الديلمي اليوم أوراق اعتماده للرئيس الإيراني حسن روحاني. ونقل السفير الديلمي للرئيس روحاني، خلال تسليم أوراق الاعتماد تحيات فخامة الأخ المشير مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى. بدوره أكد رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية موقف بلاده الثابت إلى جانب اليمن ودعمها للحل السياسي.

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