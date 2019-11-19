الزبيدي بيحث أفاق التعاون مع سفير المملكة المتحدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 نوفمبر 2019

الخليج 365

بحث رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس قاسم الزُبيدي، اليوم الثلاثاء، في العاصمة الإماراتية أبوظبي، مع سفير المملكة المتحدة لدى اليمن، مايكل آرون، والوفد المرافق له، آفاق التنسيق والتعاون المشترك بين بريطانيا والمجلس الانتقالي الجنوبي في مختلف المجالات والقضايا العالقة، بما في ذلك ملف الأمن والتنمية والملف الإنساني ودعم الاقتصاد الوطني.



وأكد السفير البريطاني دعم بلاده لاتفاق الرياض الذي رعته المملكة العربية السعودية، واصفاً إياه باللبنة الأساسية على طريق إيجاد حلٍ دائمٍ من خلال تسوية سياسية شاملة.

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من جانبه أكد رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، على أهمية الدور البريطاني في بلادنا، من خلال جهود المملكة المتحدة في عملية السلام في المنطقة بشكل عام وفي بلادنا بشكل خاص، متطرقاً للجهود التي بذلتها المملكة العربية السعودية لإنجاز اتفاق الرياض، الذي يشكل بارقة أمل حقيقية وفرصة جادة للبناء والتنمية، ومشدداً على موقف المجلس الانتقالي الداعم لدول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية.

وأشاد الزُبيدي بجهود الأصدقاء البريطانيين في مختلف المجالات، خاصة التنموية والإنسانية والسياسية منها، مؤكدا على نية المجلس في المشاركة الفاعلة بعملية السلام، بما يضمن تحقيق الهدف الوطني لشعب الجنوب، مثمناً في السياق حرص المملكة المتحدة على تثبيت الأمن وإحلال السلام في المنطقة.

بدوره عبر السفير البريطاني عن سروره باللقاء وتقديره لموقف المجلس الانتقالي الجنوبي وخطواته السلمية واستعداده الدائم للمشاركة بإيجابية في العملية السياسية، حيث وصف اتفاق الرياض بالاتفاق التاريخي.

حضر اللقاء، نائب رئيس الإدارة العامة للشؤون الخارجية في المجلس الانتقالي الجنوبي، محمد الغيثي.