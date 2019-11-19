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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قيادي بخارجية "الإنتقالي" لـ"اليمن العربي": إتفاق الرياض فرصة لإظهار حسن النوايا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 نوفمبر 2019
سيد مصطفي - الخليج 365
قال نصر العيسائي عضو مكتب رئاسة الإدارة العامة للشؤون الخارجية بالمجلس الانتقالي الجنوبي، إن اتفاق الرياض بدأ في التنفيذ من أول يوم للتوقيع ومحاولات التعطيل وإرباك المشهد في المهرة وشبوة وعدن مغامرات طائشة من قبل بعض الأطراف تسيء للتحالف العربي أكثر مما تستهدف المجلس الانتقالي الجنوبي.
وأكد العيسائي لـ"الخليج 365"، أن الاتفاق فرصة لإظهار حسن النوايا والقدرة على التعايش مع الآخر المختلف وجدية التوجه نحو السلام وخدمة الناس بتحسين المستوى المعيشي والخدماتي، وعودة رئيس الوزراء إلى عدن اليوم يأتي في هذا الإطار.
وأضاف عضو مكتب رئاسة الإدارة العامة للشؤون الخارجية بالمجلس الانتقالي الجنوبي، أنه سينتقل الجميع الى تنفيذ الخطوات المزمنة التالية ومنها انسحاب القوات القادمة من مأرب و المتواجدة في شبوة إلى مواقعها السابقة في مأرب خلال الأيام المقبلة وفق الخطة المزمنة للاتفاق.
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