اليمن العربي يعزي قيادة وشعب الإمارات في وفاة الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 Advertisements الخليج 365 تتقدم أسرة تحرير موقع الخليج 365، بخالص العزاء والموآساة إلى سمو الشيخ، خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، وسمو الشيخ، محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وشعب دولة الإمارات في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى، سمو الشيخ، خليفة بن زايد آل نهيان، ممثل رئيس البلاد .

وإذ نشاطركم الحزن والآسى بهذه المصاب الأليم، فإننا نساءل الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة وأن يلهم أهله وذويه وشعب الإمارات الصبر والسلوان .. إنا لله وإنا إليه راجعون .

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