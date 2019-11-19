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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اليمن تؤيد عقد دورة غير عادية للجامعة العربية بشأن فلسطين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 نوفمبر 2019
الخليج 365
أعلنت اليمن تأييدها لطلب دولة فلسطين بشأن عقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بهدف بحث التطور الخطير لموقف الإدارة الأمريكية بشأن الاستيطان الإسر ائيلي غيرالقانوني في ارض دولة فلسطين المحتلة عام ١٩٦٧ .
وقال مندوب اليمن الدائم لدى الجامعة العربية، رياض العكبري في سلسلة تغريدات له بتويتر، أن هذا الإستيطان هو نفسه الموقف الذي عبر عنه وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية يوم ١٨ نوفمبرالجاري، بان بلاده لم تعد تعتبرالاستيطان الإسر ائيلي في الضفة الغربية المحتلة مخالفا للقانون الدولي .
وأشار إلى أن هذا التطور يأتي ضمن سلسلة من المواقف والقرارات الأمريكية الأحادية المخالفة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية ، وآخرها قرار مجلس الامن رقم ٢٣٣٤ للعام ٢٠١٦.
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