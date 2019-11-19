شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر العطاس يعزي في وفاة الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 Advertisements الخليج 365 بعث المهندس، حيدر العطاس، مستشار رئيس الجمهورية، ببرقية عزاء ومواساة، إلى رئيس الإمارات، الشيخ، خليفة بن زايد آل نهيان، وولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ، محمد بن زايد في وفاة شقيقهما الشيخ، خليفة بن زايد .

وقال في برقيته "خالص العزاء والمواساة لسمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات ، وسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي ، ولآل نهيان الكرام، ولشعب الإمارات الشقيق في وفاة الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ، سائلًا الله العليّ القدير، أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه، وأن يسكنه فسيح جناته وان يلهم اهلة ودوية وشعب الامارات الصبر والسلوان وانا لله وانا الية راجعون" .

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