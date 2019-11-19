شكرا لقرائتكم خبر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يزور الداعية سلمان العودة ويطلب نصيحته.. والمدعي العام يطالب بإعدامه بعد تقييده بهذه الطريقة المفزعة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

كشف موقع شبكة “سي إن إن” الأمريكية، تفاصيل جديدة لعلاقة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والداعية سلمان العودة.

كشف موقع شبكة “سي إن إن” الأمريكية، تفاصيل جديدة لعلاقة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والداعية سلمان العودة.

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