- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بدء ورشة عمل في عدن حول التحقيق في الجرائم ضد النساء والأطفال والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 نوفمبر 2019
الخليج 365
بدأت اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، ورشة عمل حول "التحقيق في الجرائم ضد النساء والاطفال" والتي تنظمها مؤسسة التوجه المدني الديمقراطي (مدى) بالتنسيق مع منظمة تجديد للتنمية والديمقراطية ضمن مشروع دعم الأجهزة القضائية والأمنية في اليمن.
وتهدف الورشة التي تستمر ثلاثة ايام إلى توعية 30 مشارك ومشاركة من القضاة والنيابات العامة والمحاميين ومنظمات مجتمع مدني، بأثر التقاليد الاجتماعية في اقامة المرأة امام القضاء واجهزة انفاذ القانون، واتفاقية مكافحة اشكال التمييز والعنف ضد المرأة، والتدابير الخاصة بالاحداث، ومعرفة احتياجات وأولويات النساء والاطفال ضحايا العنف بمحافظة عدن.
وتطرق الورشة إلى التعريف بطرق التحقيق في جرائم الاطفال، وطرق تعامل الاجهزة الامنية والقضائية معهم، والمعايير الدولية والوطنية ذات الصلة بالنساء المحتجزات والاطفال، و العدالة التحويلية خارج المسار القانوني للدعوة الجزائية في حالات الاطفال.
كانت هذه تفاصيل خبر بدء ورشة عمل في عدن حول التحقيق في الجرائم ضد النساء والأطفال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.