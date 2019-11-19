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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رياض العكبري: اليمن لها موقف ثابتة ضد الإرهاب بكافة صوره وأشكاله والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 نوفمبر 2019
الخليج 365
أعرب السفير رياض العكبرى، المندوب الدائم لليمن لدى جامعة الدول العربية، عن ادانته لكافة العمليات الارهابية واشار الي ان اليمن لها موقف ثابت بنبذ الإرهاب بكافة صوره واشكاله ، والذي تعاني منه اليمن ومصر والعديد من الدول العربية ودول المنطقة، وهو افة العمل جاري للقضاء عليها واشاد بتجربة حضرموت في القضاء علي الارهاب جاء ذلك خلال لقاءه بالعميد منير التميمي مدير امن حضرموت وعدد من القيادات الامنية والشخصيات الاجتماعية.
وجري خلال اللقاء استعرض التجربة الحضرمية في القضاء علي الارهاب من قبل التميمي وكيف تمكنوا خلال وقت قصير من تطهير المحافظة من عناصر القاعدة والعمل علي مواجهه الفكر التكفيري وتصحيح المفاهيم بمساعدة وتعاون من افراد المجتمع الذي ينبذ الافكار الهدامة.
وقد أكد العكبري خلال اللقاء علي أهمية حضرموت ودورها في بناء الوطن، وأشار الى ضرورة رفع الوعي العام لحماية ومساعدة ضحايا الارهاب والعمل علي تحقيق مطالبهم مع توفير بيئة من الاحترام الذي يستحقونه ، والعمل علي منع الاستقطاب بالمواجهه الفكرية والتسلح بالقيم الاصيلة الرافضة للارهاب مع الحرص علي اظهار الحقائق واهمية التدريب والتاهيل للكوادر الامنية ليس فقط في الجوانب العسكرية وانما ايضا الادارية و القيادية.
وقد حضر اللقاء معالي القاضي جمال باراس المحامي العام.
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