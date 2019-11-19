الزبيدي يؤكد دعم الإنتقالي لجهود مكافحة الإرهاب وإحلال السلام بما يضمن حقوق الجنوبيين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

أكد رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي، اللواء، عيدروس قاسم الزبيدي، عدم المجلس، لجهود مكافحة الإرهاب وإحلال السلام في اليمن بما يضمن حق الجنوبيين كاملة من خلال مشاركتهم في المفاوضات القادمة .



جاء ذلك خلال لقاءه، أمس في العاصمة الإماراتية أبوظبي، سفيرة هولندا لدى اليمن ارما ديورون .

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وأعتبر اللواء الزبيدي إتفاق الرياض فرصة حقيقية للبناء والتنمية وتثبيت الأمن وإعادة الخدمات، ويعزز الآمال لدى أوساط الشعب .. مثمناً ثجهود التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية في إنجاز اتفاق الرياض.

وأشاد الزُبيدي بجهود الأصدقاء الهولنديين، الذين لا تزال مشاريعهم التنموية حاضرة في بلادنا، مثمناً حرصهم على إحلال السلام في اليمن.

بدورها عبرت السفيرة الهولندية عن تقديرها لمواقف المجلس الانتقالي الجنوبي، مؤكدة أن المجلس أصبح شريكاً حقيقياً في صناعة السلام في اليمن.