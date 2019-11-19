شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس الوزراء يعزي في وفاة الشيخ سلطان بن زايد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 Advertisements عدن - الخليج 365 بعث رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك،اليوم، برقية عزاء ومواساة الى ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وللشعب الإماراتي الشقيق، وذلك في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى، سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، ممثل رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأعرب رئيس الوزراء في البرقية باسمه ونيابة عن الحكومة والشعب اليمني، عن أصدق مشاعر التعارزي والمواساة بهذا المصاب الأليم..سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه، ويسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه والشعب الإماراتي جميل الصبر وحسن العزاء.

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