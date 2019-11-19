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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير التعليم العالي يباشر مهامه في عدن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 نوفمبر 2019
الخليج 365
باشر وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور، حسين باسلامة، اليوم الثلاثاء، مهامه في العاصمة عدن، التي عاد إليها أمس، مع رئيس الوزراء، الدكتور، معين عبدالملك ضمن إتفاق الرياض .
وبحسب وكالة سبأ الرسمية، فقد ناقش وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور سير العملية التعليمية في الجامعات اليمنية للعام الجامعي 2019 - 2020م، والتجهيزات الاخيرة لاعداد كشوفات الربع الثالث الخاصة بالمستحقات المالية للطلاب المبتعثين والخريجين في دول الابتعاث.
وتطرق الاجتماع الذي ضم مجلس وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، اوضاع الطلاب المبتعثين في الخارج ، وكيفية وضع آلية عمل لتنفيذ نتائج الزيارات التفقدية التي نفذت خلال الفترة الماضية للجامعات في المحافظات المحررة.
واستمع الوزير في الاجتماع الى شرح مفصل من وكيل الوزارة لقطاع الشؤون التعليمية الدكتور خالد باسليم ، ووكيل الوزارة لقطاع البعثات الدكتور مازن الجفري ، حول سير العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بمختلف المحافظات اليمنية والبرامج التعليمية المتبعه ، وآلية عمل اللجنة المشكلة لاعداد كشوفات الربع الثالث للمستحقات المالية 2019 .
وأكد الوزير باسلامة ان الوزارة تسعى الى تحسين مستوي التعليم العالي في عموم الجامعات اليمنية ( الحكومية والخاصة ) ضمن توجيهات القيادة السياسية لضمان جودة التعليم والالتزام بإرسل المستحقات المالية للطلاب المبتعثين في الخارج ، وتوفير تذاكر سفر للخرجين ضمن المعايير والضوابط الخاصة بعملية الابتعاث ، واتخاذ عدد من الاجراءات والقرارات لحل الإشكالات المتعلقة بالتعليم العالي في دول الابتعاث.
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