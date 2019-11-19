قيادي في الإنتقالي يناقش نائب مدير أمن عدن محاربة آفة المخدرات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 نوفمبر 2019

الخليج 365

ناقش قيادي بارز في المجلس الإنتقالي الجنوبي، اليوم الإثنين، مع نائب مدير أمن عدن، العميد أبوبكر جبر، كيفية محاربة آفة المخدرات في عدن .



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وقال عضو هيئة رئاسة المجلس الإنتقالي، لطفي شطارة، في تغريدة له بتويتر، "ناقشت مع نائب مدير أمن عدن العميدأبوبكر جبر كيفية العمل والتنسيق بين الانتقالي وأجهزة الأمن والتربية والتعليم والجامعة ورجال القانون والإعلام، في وضع مشروع مشترك لإنقاذ شبابنا من آفة المخدرات" .

وأضاف أن النقاش تطرق إلى مكافحة الجريمة الناتجة عن انتشارهذه المواد ودور جميع الجهات في إتخاذ الإجراءات للحد منها .

ويأتي لقاء شطارة مع نائب مدير أمن في إطار جهود الإنتقالي لإنهاء الظواهر الدخيلة التي طالت شباب عدن منها إنتشار آفة المخدرات .