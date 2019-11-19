الانتقالي الجنوبي ينعي وفاة صاحب السمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

نعى المجلس الانتقالي الجنوبي، وفاة صاحب السمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ، ممثل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.



وفيما يلي نص النعي :

"يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِ" صدق الله العظيم

بحزنٍ بالغ وبقلوبٍ مؤمنة بقضاء الله وقدره، تنعي قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي وفاة المغفور له بإذن الله تعالى، صاحب السمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، ممثل صاحب السمو رئيس دولة الامارات العربية المتحدة، الذي انتقل إلى رحمة الله يومنا هذا الأثنين.

Advertisements

إن المجلس الانتقالي وهو ينعي إلى شعبينا الكريمين في الجنوب ودولة الإمارات العربية المتحدة، وفاة صاحب السمو الشيخ سلطان بن زايد إنما يُعبّر عن عميق الألم بهذا الرحيل المبكر والفاجع، لواحد من أبرز القيادات السياسية العربية المشهود لها بالكفاءة وقوة التأثير في صناعة حاضر ومستقبل الأمة .

وبهذا المصاب الجلل ترفع قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي، بالأصالة عن ذاتها وبالإنابة عن شعب الجنوب، صادق التعازي والمواساة، إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومن خلالهم إلى شعب دولة الإمارات الشقيق، سائلين المولى تعالى أن يعصم قلوب الجميع بالصبر والسلوان .

كما نبتهل إلى الله تعالى، أن يتقبل الراحل الكبير بواسع الرحمة والمغفرة، وأن يسكنه فسيح جناته مع الشهداء والصديقين وحسن أولئك رفيقاً، إنّا لله وإنّا إليه راجعون.

عيدروس قاسم عبدالعزيز الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي.