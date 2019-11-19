بالصور.. مسيرة حاشدة بالمهرة للمطالبة بطرد الميسري والجبواني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 نوفمبر 2019

المهرة - الخليج 365

احتشد المئات في مسيرة حاشدة بمحافظة المهرة للمطالبة بطرد وزيري الداخلية والنقل.



وفق ناشطون، فإن المسيرة الحاشدة خرجت بعد يوم من خطاب للميسري ضد المجلس الانتقالي والسعودية من على أرض المهرة.

واعتبر الناشطون أن التظاهرة ضد الوزيرين رسالة من أبناء المهرة لهما ولكل المشاريع المشبوهة.

وفي التفاصيل، احتشد العديد من أبناء المهرة، تأييدا للمجلس الإنتقالي ورافضا لأي اساءة بحق دول التحالف العربي و مطالبين بخروج الميسري و الجبواني.

وتفاعل الناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، ودشن نشطاء وسم ”المهرة ترفض الميسري“، مغردين بصور ومقاطع فيديو للمظاهرات التي تركزت في منطقة الغيضة بمحافظة المهرة.

Advertisements

وكان الوزير الميسري قد كرر مؤخرًا مهاجمة التحالف العربي لدعم الشرعية في أكثر من مناسبة.

وخلال اجتماعه بشيوخ ووجهاء المهرة، الخميس الماضي، وجه الميسري انتقادات حادة للتحالف بقيادة السعودية؛ زاعمًا أن ”اتفاق الرياض“ تكريس لما سماه انقلاب المجلس الانتقالي الجنوبي على الحكومة الشرعية.

وادعى الميسري أن ”اتفاق الرياض جاء لإنقاذ ما تبقى من هذا المشروع الانقلابي“، وفق قوله.

وخلال اللقاء نفسه، أعلن الميسري رفضه لما سماه ”التواجد العسكري السعودي“ على أرض المهرة، زاعمًا أن ثمة ”سلوكيات ومؤشرات سلبية للسعودية في محافظة المهرة“

بعد يوم من خطابه ضد المجلس الانتقالي والسعودية من على أرضهم رسالة من أبناء #المهرة للميسري ولكل المشاريع المشبوهه. pic.twitter.com/m1zS1duXD0— جمال بن عطّاف (@Ben_ataf) بعد يوم من خطابه ضد المجلس الانتقالي والسعودية من على أرضهم



رسالة من أبناء #المهرة للميسري ولكل المشاريع المشبوهه. pic.twitter.com/m1zS1duXD0 — جمال بن عطّاف (@Ben_ataf) November 18, 2019