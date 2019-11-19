العطاس: خالص العزاء لشعب الإمارات الشقيق في وفاة الشيخ سلطان بن زايد

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 تقدم دولة الرئيس حيدر العطاس، بخالص العزاء والمواساة لسمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات ، وسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي ، ولآل نهيان الكرام، ولشعب الإمارات الشقيق في وفاة الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ، سائلًا الله العليّ القدير، أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه، وأن يسكنه فسيح جناته





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