أبرز عناوين "الخليج 365" للفترة الصباحية ليومنا الثلاثاء

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 الخليج 365 علي كامل: بنشر "الخليج 365"، اليوم الثلاثاء، أبرز عناوين الأخبار للفنرة الصباحية الموافق 19 نوفمبر / تشرين الثاني 2019:

- "أطباء بلا حدود" تُعلن إعادة تشغيل مستشفاها بالمخا https://www.elyamnelaraby.com/435546 - حصري.. قتيل وجرحى داخل لواء يسيطر عليه الإصلاح بتعز https://www.elyamnelaraby.com/435535 - الكشف عن مؤامرة إيرانية - إخوانية ضد السعودية https://www.elyamnelaraby.com/435525 - ما هي إجراءات محلية تعز لمكافحة الأوبئة المنتشرة بالمحافظة؟ https://www.elyamnelaraby.com/435520 - مسؤول بتعز يشدد علي تنفيذ المرحلة الثانية لإزالة العشوائيات https://www.elyamnelaraby.com/435518 - الكشف عن موعد عودة المحافظ "شمسان" إلى تعز بعد وصوله لعدن https://www.elyamnelaraby.com/435515 - تشكيل لجنة من كلية الطب ومكتب الصحة والمختبر المركزي لتشخيص وباء حميات تعز https://www.elyamnelaraby.com/435514 - ماذا قال مسؤول بتعز عن عودة رئيس الوزراء لعدن والمحافظ شمسان؟ https://www.elyamnelaraby.com/435513 Advertisements - محافظ تعز يشكر مركز الملك سلمان لدعمه السخي بمستلزمات طبية وأدوية https://www.elyamnelaraby.com/435510 - لغم حوثي يُخلف شهيدة ومصاباً في ذوباب غرب تعز https://www.elyamnelaraby.com/435507 - الحوثية تفتح نيران أسلحتها صوب المشتركة في حيس جنوب الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/435503 - هيئة الهلال الإماراتي ترسل عيادات متنقلة لـ"النجيبة" في المخا https://www.elyamnelaraby.com/435502 - هيج والخديري يزوران مركز رعاية الأطفال المجندين بمأرب https://www.elyamnelaraby.com/435501 - قصف حوثي عشوائي بمناطق متفرقة بالتحيتا جنوب الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/435501 - استهداف حوثي لمنازل المواطنين في الجاح بالحديدة https://www.elyamnelaraby.com/435499 - الهلال الإماراتي يُسلم مستشفيات حيس والخوخة كميات من الأدوية والمحاليل https://www.elyamnelaraby.com/435496 - عشرات القتلى من الحوثيين خلال صد هجماتهم في التحيتا جنوب الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/435494

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