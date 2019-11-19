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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محافظ حضرموت يعلن البدء قريباً في انشاء نادي للضباط بمواصفات عالية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 نوفمبر 2019
الخليج 365 - المكـلا
تفقد محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم عملية المسح والتهيئة لإقامة نادي الضباط الذي سيبدأ العمل فيه قريباً في الموقع الخاص بإستراحة الجندي بمنطقة خلف سابقاً .
وأكد المحافظ اهتمام قيادة السلطة المحلية والمنطقة العسكرية الثانية بكوادر ومنتسبي المؤسسة العسكرية والأمنية ، وقال إنه في هذا الإطار سيتم انشاء نادٍ للضباط بمنطقة خلف يتضمن انشاء فندق ومساكن للضباط وناديين صحي ورياضي ومسبح وصالة أفراح ، وذلك على مراحل بعد إقرار الدراسات الفنية الخاصة بهذا المشروع الحيوي .
وأشار المحافظ الى أن ذلك يأتي في اطار الاهتمام بالمؤسستين العسكرية والأمنية التي يبذل منتسبوها الغالي والنفيس في سبيل أن ينعم المواطنون بالأمن والسكينة ، وفي سياق العمل المؤسسي لتطوير البنية التحتية لقطاعي الجيش والأمن .
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