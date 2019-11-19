شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "أطباء بلا حدود" تُعلن إعادة تشغيل مستشفاها بالمخا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 تعز - الخليج 365 أعلنت منظمة أطباء بلاحدود، إعادة تشغيل مستشفاها في مدينة “المخا”، بالساحل الغربي، اليوم الثلاثاء، بعد أسبوعين من الإغلاق جراء هجوم صاروخي لمليشيا الحوثي على المدينة.

Advertisements وقالت المنظمة، في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي، "تويتر" - رصدها "الخليج 365" - ، إنها “تعيد أطباء بلا حدود اليوم افتتاح مستشفاها في المخا”. وأوضحت أن “المستشفى كان خارج الخدمة خلال الأسبوعين الماضيين إذ تعرض لدمار جزئي نتيجة هجوم جوي ضرب المباني المجاورة”. وكان المستشفى خارج الخدمة خلال الأسبوعين الماضيين إذ تعرض لدمار جزئي نتيجة هجوم جوي بصاروخ حوثي، ضرب المباني المجاورة، مما تسبب في دمار كبير في مبنى المستشفى.

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