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عاجل : الريال اليمني يفاجى الجميع ويصعد الى هذا الرقم امام الدولار ومحلات الصرافة تشهد حالة من الاضطراب "اخر تحديث لاسعار الصرف "

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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : الريال اليمني يفاجى الجميع ويصعد الى هذا الرقم امام الدولار ومحلات الصرافة تشهد حالة من الاضطراب "اخر تحديث لاسعار الصرف "

اخر تحديثات اسعار العملات مع بداية اليوم الثلاثاء

اسعار الشراء :

 

جديد اب برس :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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دولار أمريكي 577

درهم إماراتي 151.5

ريال سعودي 150.5

اسعار البيع

دولار امريكي 582

درهم اماراتي 153

ريال سعودي 152

مع العلم ان اسعار العملات قابلة للتغيير في أي لجظة

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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