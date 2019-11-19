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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : الريال اليمني يفاجى الجميع ويصعد الى هذا الرقم امام الدولار ومحلات الصرافة تشهد حالة من الاضطراب "اخر تحديث لاسعار الصرف "

اخر تحديثات اسعار العملات مع بداية اليوم الثلاثاء اسعار الشراء : جديد اب برس : Advertisements دولار أمريكي 577 درهم إماراتي 151.5 ريال سعودي 150.5 اسعار البيع دولار امريكي 582 درهم اماراتي 153 ريال سعودي 152 مع العلم ان اسعار العملات قابلة للتغيير في أي لجظة

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