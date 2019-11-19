حصري.. قتيل وجرحى داخل لواء يسيطر عليه الإصلاح بتعز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 نوفمبر 2019

الخليج 365 - علي كامل:

سقط قتل وأصيب آخرون، اليوم الثلاثاء، داخل لواء تحت سيطرة قيادات من التجمع اليمني للإصلاح وذلك في اشتباكات، بسبب خصم قائد اللواء لمرتبات المجندين.



وفي التفاصيل، دارت اشتباكات داخل اللواء الرابع جبلي الذي يسيطر عليه حزب الاصلاح بتعز وسط أنباء عن سقوط قتيل وعدد من الجرحي.

وتقول المصادر :"قتل ما لا يقل عن شخص داخل مقر لواء محسوب على الاصلاح بسبب اشتباكات دارت داخل اللواء الرابع جبلي الذي يسيطر عليه حزب الاصلاح بسبب خصم قائد اللواء لمرتبات الموظفين.

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واكدت ، ان قتيلا على الاقل وثلاثة جرحى سقطوا من افراد اللواء الرابع جبلي الذي يقوده شخص يدعى ” ابوبكر الجبولي” حيث اندلعت الاشتباكات بسبب قيام قائد اللواء بسرقة رواتب الجنود مما أدى بهم الى الاحتجاج وخوض اشتباكات مع اتباع مناصري قائد اللواء الذي اطلقوا عليه صفة الفاسد.

وأفادت المصادر ان الوضع لا يزال متوتراً وان القتيل والجرحى نقلوا في مستشفى طور الباحة بالصبيحة القريبة من منطقة المقاطرة التابعة سابقا لتعز والقريبة من الصبيحة.

وذكرت المصادر، ان الامور الان داخل مقر اللواء المحاذي لحدود مديرية طور الباحه مع المقاطرة بتعز متوتره مابين ابناء قبيلة الزفيته بطور الباحه مع افراد اللواء الرابع مشاه جبلي التابعين لحزب الاصلاح بمحافظة تعز.

واشارت المصادر ان القنيل هو شقيق قائد اللواء الجبولي وأن سبب الاشتباكات كانت يسبب الاستقطاعات التي طالت رواتب الأفراد في اللواء.