مسؤول بتعز يشدد علي تنفيذ المرحلة الثانية لإزالة العشوائيات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 نوفمبر 2019

تعز - الخليج 365

شدد مسؤول محلي بمحافظة تعز، على تنفيذ المرحلة الثانية لإزالة العشوائيات.



جاء ذلك خلال عقد وكيل محافظة تعز عارف جامل اجتماع، بحضور وكيل المحافظة لشؤون الدفاع والامن اللواء الركن عبدالكريم الصبري ،ومدير عام شرطة تعز العميد منصور الاكحلي ، حيث ضم الاجتماع مدراء عموم مديريات ( المظفر ، القاهرة ، صاله ، التعزية، صبر الموادم ) اضافة الى مدراء أمن المديريات ومدراء إدارات الأشغال العامة بالمديريات.

وفي اللقاء تم مناقشة وضع آلية عمل لتنفيذ المرحلة الثانية لإزالة كافة المخلفات العشوائية في المديريات المذكورة ومن ضمنها محطات الغاز والمشتقات النفطية الذي تم انشائها بصورة مخالفة للقانون والتي تشكل خطورة علي حياة الناس كونها تقع وسط احياء سكنية ، اضافة الى افتقار تلك المحطات لابسط وسائل السلامة الأمنية.

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وناقش اللقاء قيام حملة أمنية موسعة لإزالة كافة المخالفات للبناء المخالف للمخطط العمراني والتي لاتمتلك اي تراخيص من الأشغال العامة بحسب النظام والقانون ، وكذا تنضيم الأسواق العشوائية في أماكن محددة ومناسبة بحيث لا تشكل أي عراقيل لحركة السير ، وإلزام أصحاب الورش والمحلات التجارية بعدم استخدام الأرصفة والشوارع لعرض منتجاتهم الامر الذي يسبب ازدحام في الشوارع.

كم تم في اللقاء مناقشة موضوع الاستيلاء من قبل بعض الاشخاص على بعض المنازل الخاصة التي نزح منها مالكيها جراء الحرب ، وشدد اللقاؤ على إخراج جميع الاشخاص الذين استولوا علي تلك المنازل وتسليمها لاصحابها وتتحمل المؤسسة الامنية حمايتها.

وأشاد اللقاء بجهود الأجهزة الأمنية في إلقاء القبض على المطلوبين أمنياً بما فيهم العصابه الخاصة بتزوير القرارات والاختام الخاصة بأجهزة الدولة.

هذا وقد باشرت الأجهزة الأمنية عقب الاجتماع بإزالة بعض محطات الغاز والبترول في بعض شوارع المدينة وسيتم نزول حملة أمنية موسعة تشمل كل شوارع وإحياء المدينة.