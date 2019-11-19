الكشف عن موعد عودة المحافظ "شمسان" إلى تعز بعد وصوله لعدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 نوفمبر 2019

تعز - الخليج 365

كشفت مصادر رسمية، عن موعد عودة المحافظ نبيل شمسان إلى تعز بعد وصوله امس إلى العاصمة عدن.



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وكان المحافظ شمسان وصل الى العاصمة المؤقتة عدن ، بمعية دولة رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك ، الى جانب عددا من الوزراء والقيادات الحكومية.

واكدت المصادر، أن المحافظ سيعود الى تعز خلال الايام القادمة ان شاء الله ، بمجرد انتهاءه من عقد لقاءاته الضرورية مع دولة رئيس الوزراء وبعض الوزراء في العاصمة عدن ، حيث تاتي هذه اللقاءات من اجل بحث ومناقشة وإنجاز بعض الملفات والقضايا الهامة الخاصة بتعز.