ماذا قال مسؤول بتعز عن عودة رئيس الوزراء لعدن والمحافظ شمسان؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 نوفمبر 2019

تعز - الخليج 365

بارك وكيل اول محافظة تعز الدكتور عبدالقوي المخلافي ، عودة دولة رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك الى العاصمة المؤقتة عدن ، كما رحب بعودة الاخ محافظ المحافظة الاستاذ نبيل عبده شمسان.



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وقال وكيل اول المحافظة، نأمل أن تمثل عودة رئيس الوزراء محطة جديدة من العمل، من أجل تطبيع الأوضاع في الحبيبة عدن، والمضي في تشغيل مؤسسات الدولة، ودعم عملية التحرير ، وتنفيذ كافة البنود التي نص عليها اتفاق الرياض برعاية الأشقاء في المملكة العربية السعودية.

وقال الدكتور المخلافي، نجدد ثقتنا بحنكة واقتدار الاخ رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك لقيادة الحكومة في هذه المرحلة الفارقة من تاريخ الوطن ، والحمد لله على سلامته وجميع العائدين ،وفي مقدمتهم الاخ محافظ المحافظة الاستاذ نبيل شمسان .