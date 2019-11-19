شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كوريا الجنوبية ترسل مدمرة إلى موقع سفينتيها المحتجزتين لدى مليشيا الحوثي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 متابعات_الخليج 365 قالت مصادر إعلامية إن كوريا الجنوبية أرسلت مدمرة إلى موقع سفينتيها المحتجزتين.

وأضافت المصادر أن السفينتين قيد الاختطاف لدى مليشيا الحوثي الانقلابية. ويوم أمس قال التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن إن عملية خطف وسطو مسلح نفذتها ميليشيات الحوثي لقاطرة بحرية بجنوب البحر الأحمر. Advertisements وأكد الناطق باسم التحالف، العقيد ركن تركي المالكي، في تصريحات صحفية أن سطو ميليشيات #الحوثي على القاطرة البحرية (رابغ-3) سابقة إجرامية وتهديد لأمن مضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر. وأكد أن المليشيا الحوثية مسؤولة وبحسب القانون الدولي عن سلامة أفراد طاقم القاطرة المتعدد الجنسيات وأن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة بتنفيذ الإجراءات الصارمة والرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية لحفظ الأمن الإقليمي والدولي. وتابع أن القاطرة البحرية كانت تقوم بقطر (حفار بحري) تملكه إحدى الشركات الكورية الجنوبية، وأن العملية الإرهابية من المليشيا الحوثية الإرهابية تمثل التهديد الحقيقي لخطر هذه المليشيا الإرهابية على حرية الملاحة الدولية والتجارة العالمية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كوريا الجنوبية ترسل مدمرة إلى موقع سفينتيها المحتجزتين لدى مليشيا الحوثي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.