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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محافظ تعز يشكر مركز الملك سلمان لدعمه السخي بمستلزمات طبية وأدوية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 نوفمبر 2019
تعز - الخليج 365
أكد محافظ محافظة تعز الاستاذ نبيل شمسان ، وصول عدد خمس شاحنات تحمل ٨٠ طن من الادوية المتنوعة لكافة الامراض ، اي مايقارب عدد ٣٠٠ صنف من الادوية ومستلزمات طبية، إلى العاصمة المؤقتة عدن، تمهيداً لنقلها الى تعز .
وقال محافظ تعز : انه يجري التحضير مع مركز الملك سلمان للإغاثة للتوقيع قريباً على اتفاقية لتأهيل مركز الاطراف بتعز ، بالاضافة الى دعم مستشفيات تعز بسيارتين اسعاف.
وثمن محافظ المحافظة الجهود الكبيرة والدعم السخي والمتواصل الذي يقدمه مركز سلمان للإغاثة والاعمال الإنسانية إلى محافظة تعز منذ بداية الحربز
وشكر محافظ تعز المملكة العربية السعودية الشقيقة ممثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ، وولي عهده الامير محمد بن سلمان ، على وقوفهم مع تعز وقضيتها ، ودعمهم السخي لتعز وابنائها ، وبذل كافة الجهود الرامية إلى تحرير تعز وإعادة تطبيع الحياة فيها.
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