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لغم حوثي يُخلف شهيدة ومصاباً في ذوباب غرب تعز

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تعز- اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 نوفمبر 2019

لغم حوثي يُخلف شهيدة ومصاباً في ذوباب غرب تعز

تعز- الخليج 365

أصيب مواطن واستشهدت زوجته بإنفجار لغم فردي زرعته مليشيات الحوثي الإرهابية في منطقة المعقر بمديرية ذوباب غرب محافظة تعز بالساحل الغربي اثناء مرورهم في الطريق الفرعي المؤدي الى منزلهم.

 

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 وقال مصدر طبي في مستشفى المخا ان المواطن صالح سالم أحمد الميطي البالغ من العمر 60 عاماً، اصيب بجروح وكسر مفتوح في ساقه اليمنى واستشهدت زوجته اثر انفجار لغم فردي حوثي اثناء مرورهم في إحدى الطرقات الفرعية بمنطقة المعقر بمديرية ذوباب.

 

 وأضاف المصدر أنه تم نقل المواطن لحظة إصابته إلى مستشفى المخا الميداني لتلقي العلاج ومن ثم تم تحويله إلى مستشفى اطباء بلاحدود في محافظة عدن.

 

ويتواصل سقوط الضحايا من المدنيين الأبرياء جراء انفجار الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها مليشيات الحوثي بشكل عشوائي في الطرقات العامة والفرعية ومزارع المواطنين بمختلف مناطق الساحل الغربي.

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