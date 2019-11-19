هيج والخديري يزوران مركز رعاية الأطفال المجندين بمأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

زار رئيس مؤسسة الأسرى ومندوب التحالف الشيخ هادي هيج ومعه امين الخديري مدير عام منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان برئاسة الوزراء وعبدالحكيم القيسي مستشار محافظ مأرب لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني عبدالحكيم القيسي ومدير عام مكتب الشئون الاجتماعية والعمل حسن مبخوت الشبواني مركز الرعاية المؤقتة للاطفال التابع لمكتب الشؤن الاجتماعية والعمل بمأرب.



وبحسب وكالة "سبأ" اطلع رئيس مؤسسة الأسرى والوفد المرافق له على مستوى الرعاية والتأهيل الذي يتلقاه الأطفال الأسرى الذين تم إلقاء القبض عليهم في جبهات مليشيات الحوثي، وخلال الزيارة اطلع على مستوى تجهيزات المركز وموائمته الإنسانية والنفسية للاطفال الذين يتم إعادة تأهيلهم.

وأكد هادي هيج أن مركز الرعاية يعد مركزا مميزا نظرا للمقومات التي يمتاز بها ومستوى الخدمات والتأهيل المقدمة للاطفال الأسرى.

ولفت هادي هيج إلى أهمية عملية التاهيل للاطفال الذين اسروا في الجبهات نتيجة زج مليشيات الحوثي بهم إلى المعارك.

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وأعرب عن أسفه لما تتعرض له الطفولة التي يجب أن تكون في المكان الصحيح وهو المدارس لا متارس القتال والحرب.

وأشاد هيج بجهود طاقم مركز الرعاية،والمختصين في مجال التاهيل وكذلك جهود السلطة المحلية بمأرب والتحالف ومنظمة اليونيسيف واهتمامهم في تأهيل الأطفال الذين جندتهم المليشيات في الحرب.

من جهته أكد امين الخديري مدير عام منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان برئاسة الوزراء اهتمام الحكومة بكل الجهود الرامية لتأهيل الأطفال الذين وقعوا اسرى في قبضة قوات الجيش الوطني.

وأضاف أن تجنيد الاطفال والزج بهم في المعارك جريمة وانتهاك صارخ بحق الطفولة، وأشار إلى أهمية رفع مستوى الوعي المجتمعي بحقوق الأطفال ومخاطر تجنيدهم، منوها الى ان مليشيات الحوثي الانقلابية ترتكب جملة من الانتهاكات بحق الطفولة والمجتمع اليمني.

وخلال الزيارة عقد هيج والخديري والقيسي و الشبواني اجتماعا بطاقم مركز الرعاية المؤقتة للاطفال وأشاد بجهودهم المميزة وقدم مدير المركز وطاقم العمل شرحا مفصلا عن الجوانب التأهيلية التي يقدمها المركز للاطفال الأسرى.