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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر استهداف حوثي لمنازل المواطنين في الجاح بالحديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 نوفمبر 2019
الحديدة - الخليج 365
صعدت مليشيات الحوثي ذراع إيران في اليمن من انتهاكاتها وخروقاتها اليومية ، بقصف واستهداف منطقة الجاح التابعة لمديرية بيت الفقيه جنوب محافظة الحديدة، بالقذائف المدفعية والأسلحة الثقيلة والمتوسطة والقناصة.
وأفادت مصادر محلية أن المليشيات شنت قصفاً مدفعياً عنيفاً طال بعض القرى في الجاح ، وسقطت عدد من قذائف مدفعية الهاون بالقرب من منازل المواطنين وأخرى في المزارع بشكل عشوائي.
وأضافت المصادر ان عدداً من المنازل تعرضت للإستهداف بالأسلحة الثقيلة نوع م.ط عيار 23 ، وبالأسلحة الرشاشة المتوسطة.
وأردفت المصادر عن قيام مسلحو المليشيات بإطلاق نيران أسلحتهم القناصة صوب مزارع المواطنين بشكل مكثف ، في سعي منها لخلق حالة من الخوف والرعب لدى المزارعين في المنطقة.
وتعد منطقة الجاح التابعة لمديرية بيت الفقيه ، إحدى المناطق التي طالتها جرائم وانتهاكات المليشيات المدعومة من إيران ، وتعرضت خلال فترة الهدنة الأممية لعمليات قصف واستهداف متواصلة تقوم بها مليشيات الحوثي التي تسعى لنسف عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة في الحديدة.
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