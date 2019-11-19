المليشيا ترفع وتيرة تصعيد الخروقات بالدريهمي جنوب الحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 رفعت مليشيات الحوثي ذراع إيران في اليمن وتيرة التصعيد والخروقات للهدنة الأممية في الحديدة ، وشنت قصفاً مدفعياً وصاروخياً على مديرية الدريهمي جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن.

وأكدت مصادر عسكرية ميدانية أن المليشيات أطلقت القذائف المدفعية والصاروخية صوب مناطق متفرقة من مديرية الدريهمي ، وفتحت النار من أسلحتها الرشاشة المتوسطة على مواقع القوات المشتركة. Advertisements وأضافت المصادر أن المليشيات قصفت مواقع القوات المشتركة بقذائف مدفعية الهاون عيار 82 وعيار 120 جنوب المديرية بشكل عنيف. وقالت المصادر إن المليشيات أطلقت قصفت مناطق شرق الدريهمي بصواريخ الكاتيوشا وبقذائف مدفعية الهاون الثقيل وقذائف مدفعية الهاوزر ، فيما استهدفتها بنيران أسلحتها الرشاشة المتوسطة بشكل مكثف. وأشارت المصادر أن القوات المشتركة رصدت تحركات واسعة لمجاميع من مسلحو مليشيات الحوثي ووصول تعزيزات وأسلحة إلى مناطق متفرقة من مديرية الدريهمي.

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