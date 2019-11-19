الهلال الإماراتي يُسلم مستشفيات حيس والخوخة كميات من الأدوية والمحاليل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 نوفمبر 2019

الحديدة - الخليج 365

سلمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مستشفيات مديريتي حيس والخوخة بمحافظة الحديدة كميات جديدة من الادوية والمحاليل الوريدية والمضادات الحيوية للمساعدة في علاج المرضى المصابين بالأوبئة المنتشرة ومنها حمى الضنك والملاريا لليوم الثاني على التوالي ضمن حملة مكافحتها في مختلف مناطق الساحل الغربي .

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وقامت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بتسليم شحنة من الأدوية لمستشفى حيس الميداني ، وتتضمن 73 كرتون من المحاليل الوريدية والمضادات الحيوية، كما تم تسليم شحنة اخرى لمستشفى الخوخة الميداني والتي تحتوي على 115 كروتوناً من الأدوية والمحاليل الوريدية .

ويأتي ذلك في إطار الجهود الإنسانية التي تبذلها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لدعم القطاع الصحي في الساحل الغربي ورفد مستشفيات محافظة الحديدة بالأدوية اللازمة من اجل مواجهة الأوبئة والأمراض المنتشرة موخراً في مختلف المناطق والقرى الساحلية بالمحافظة .