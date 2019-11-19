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عشرات القتلى من الحوثيين خلال صد هجماتهم في التحيتا جنوب الحديدة

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الحديدة - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 نوفمبر 2019

عشرات القتلى من الحوثيين خلال صد هجماتهم في التحيتا جنوب الحديدة

الحديدة - الخليج 365

تصدت القوات المشتركة لهجمات واسعة شنتها مليشيات الحوثي على مناطق متفرقة من مديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن ، وكبدتها خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

 

 وأفادت مصادر عسكرية ميدانية أن المليشيات شنت هجوما عنيفا على مناطق في الأطراف الجنوبية من مركز مديرية التحيتا ، مصحوب بعمليات قصف واستهداف واسعة بمختلف أنواع الأسلحة والقذائف المدفعية.

 

 وفي ذات السياق، قالت المصادر أن المليشيات شنت هجوماً آخر على مناطق شمال المديرية بالتزامن مع الهجوم جنوب التحيتا ، مستخدمة القذائف المدفعية والأسلحة الثقيلة.

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 وأكدت المصادر أن القوات المشتركة خاضت اشتباكات عنيفة مع مليشيات الحوثي استمرت لساعات ، وتمكنت من التصدي وكسر الهجمات في شمال وجنوب التحيتا ، وكبدت المليشيات خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

 

 وأوضحت المصادر أن المليشيات الحوثية تكبدت عشرات القتلى والجرحى في صفوفها ، بالإضافة إلى تمكن القوات المشتركة من تدمير أسلحة من عتاد المليشيات الحوثية .

 

 

 

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