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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عشرات القتلى من الحوثيين خلال صد هجماتهم في التحيتا جنوب الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 نوفمبر 2019
الحديدة - الخليج 365
تصدت القوات المشتركة لهجمات واسعة شنتها مليشيات الحوثي على مناطق متفرقة من مديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن ، وكبدتها خسائر فادحة في العتاد والأرواح.
وأفادت مصادر عسكرية ميدانية أن المليشيات شنت هجوما عنيفا على مناطق في الأطراف الجنوبية من مركز مديرية التحيتا ، مصحوب بعمليات قصف واستهداف واسعة بمختلف أنواع الأسلحة والقذائف المدفعية.
وفي ذات السياق، قالت المصادر أن المليشيات شنت هجوماً آخر على مناطق شمال المديرية بالتزامن مع الهجوم جنوب التحيتا ، مستخدمة القذائف المدفعية والأسلحة الثقيلة.
وأكدت المصادر أن القوات المشتركة خاضت اشتباكات عنيفة مع مليشيات الحوثي استمرت لساعات ، وتمكنت من التصدي وكسر الهجمات في شمال وجنوب التحيتا ، وكبدت المليشيات خسائر فادحة في العتاد والأرواح.
وأوضحت المصادر أن المليشيات الحوثية تكبدت عشرات القتلى والجرحى في صفوفها ، بالإضافة إلى تمكن القوات المشتركة من تدمير أسلحة من عتاد المليشيات الحوثية .
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