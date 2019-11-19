إصابة طفلين برصاص الحوثيين في حيس جنوب الحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 نوفمبر 2019

الحديدة - الخليج 365

أطلقت مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من ايران نيران أسلحتها على الأحياء السكنية المكتضة بالسكان في مدينة حيس الواقعة جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن ، وأدت لإصابة طفلين بجروح.



وقالت مصادر محلية في حيس ان المليشيات فتحت نيران أسلحتها الرشاشة صوب منازل المواطنين في منطقة السبعة بشكل عشوائي ، وأصابت طفلين كانا يتواجدان بجوار منازلهما ، وهما : الطفل عماد علي عبدالله المعمري ، ويبلغ من العمر 13 عاماً ، إصابة في القدم اليمنى ، الطفل عمرو مرشد علي عبدالله ،ويبلغ من العمر 14 عاماً ، إصابة في القدم اليمنى.

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وأضافت المصادر أن الطفلين المصابين جرى نقلهما إلى المستشفى الميداني في حيس لتلقي الإسعافات الأولية ، ومن ثم تحويلهما إلى الخوخة لإستكمال تلقي العلاج.

وتواصل المليشيات الحوثية ارتكاب الجرائم الإنسانية بحق المواطنين في مختلف مناطق ومديريات الحديدة ، موقعة مئات الضحايا في صفوف المدنيين الأبرياء خصوصاً النساء والأطفال.