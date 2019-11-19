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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : لأول مرة منذ اقالته ...احمد علي عبدالله صالح يفاجئ الجميع ويظهر اليوم بشكل رسمي ويلتقي بسفيرة الدولة "شاهد"

في ظهور سياسي جديد التقى سفير اليمن السابق لدى الإمارات أحمد علي عبدالله صالح، امس الإثنين في العاصمة الإماراتية أبوظبي سفيرة هولندا لدى اليمن ايرما فان دويرين.

جديد اب برس :

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وقالت وكالة "خبر" للأنباء، المملوكة لنجل صالح، إنه بحث مع "دويرين" الأوضاع الإنسانية في اليمن في مختلف الجوانب.



كما ناقشا وفق الوكالة آخر التطورات والمستجدات على الساحة اليمنية والمنطقة، ودور المؤتمر الشعبي العام في العملية السياسية.

ويأتي لقاء نجل صالح بالمسؤولة الهولندية عقب أيام من لقاء طارق صالح مع المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، ومطالبته برفع العقوبات الأممية عن ابن عمه أحمد علي عبدالله صالح