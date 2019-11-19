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لن تصدق ماستشاهده... ابنة الرئيس اليمني السابق تظهر برفقة الفنانة هيفا وهبي ...منكوشة الشعر..."شاهد الصورة"

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عدن - ياسمين التهامي - لن تصدق ماستشاهده... ابنة الرئيس اليمني السابق تظهر برفقة الفنانة هيفا وهبي ...منكوشة الشعر..."شاهد الصورة"

 

جديد اب برس :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; -webkit-text-size-adjust: auto;">تداول عددا من الناشطين صورة جديدة لابنة الزعيم الجنوبي علي سالم البيض، وبحسب الناشطين فإن "تماني" ابنة البيض ظهرت برفقة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي ويتوسطهما زوجها الفنان ملحم زين.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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