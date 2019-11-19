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عدن - ياسمين التهامي - لن تصدق ماستشاهده... ابنة الرئيس اليمني السابق تظهر برفقة الفنانة هيفا وهبي ...منكوشة الشعر..."شاهد الصورة"

جديد اب برس : Advertisements span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; -webkit-text-size-adjust: auto;">تداول عددا من الناشطين صورة جديدة لابنة الزعيم الجنوبي علي سالم البيض، وبحسب الناشطين فإن "تماني" ابنة البيض ظهرت برفقة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي ويتوسطهما زوجها الفنان ملحم زين. span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; -webkit-text-size-adjust: auto;">تداول عددا من الناشطين صورة جديدة لابنة الزعيم الجنوبي علي سالم البيض، وبحسب الناشطين فإن "تماني" ابنة البيض ظهرت برفقة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي ويتوسطهما زوجها الفنان ملحم زين.

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