مقتل 4 بينهم قيادي حوثي في اشتباكات في إب "تفاصيل"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 نوفمبر 2019

إب - الخليج 365

أفادت مصادر محلية، بمقتل أربعة أشخاص وإصابة آخرين بمواجهات مسلحة بين مسلحين قبليين، أحدهم مسنودين من مليشيا الحوثي، في إحدى البلدات بمنطقة ميتم شرق إب، وسط فوضى وفلتان أمني تشهده المحافظة الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية.



وبينت مصادر محلية، أن اشتباكات ومواجهات مسلحة بين مسلحي بيت "المروعي" المسنودين من مليشيا الحوثي الإنقلابية وبين مسلحين من بيت "الرشيدي"، بعد أسبوعين من توقف المواجهات وسقوط قتلى وجرحى بينهم مدنيين.

وتحدثت المصادر، عن مقتل القيادي الحوثي البارز "زيد سفيان" برصاص مسلحي بيت "الرشيدي" إثر محاولة القيادي الحوثي إقتحام قرية "القفل" بعزلة عينان بسبرة إب.

وقالت "قتل مواطن مدني كان يعمل يعمل في مزرعته أثناء الإشتباكات يدعى "عبده صالح قاسم الحذوري" ومقتل مدني آخر في منطقة عينان بمديرية السبرة جنوب شرق مدينة إب وإصابة مواطن من بيت السورقي فضلا عن سقوط جرحى من الطرفين.

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كما أكدت المصادر، مقتل شاب من بيت الرشيدي يدعى "صقر صالح سيف الرشيدي" برصاص مسلحي بيت "المروعي".

وعززت مليشيا الحوثي مسلحيها ومسلحي بيت "المروعي" بتسعة أطقم حوثية على متنها عشرات المسلحين والذين عثروا على جثة القيادي الحوثي "زيد سفيان" في إحدى تباب قرية "القفل"، وهاجموا القرية ومسلحي بيت "الرشيدي" في إنحياز واضح وكامل لبيت "المروعي".

وتأتي هذه المواجهات بعد أسبوعين من توقفها إثر اشتباكات عنيفة بين الطرفين خلفت قتيل من بيت الرشيدي وعدد من الجرحى من الطرفين، فيما لا تزال الأجواء متوترة مساء اليوم وسط تحشيدات مسلحة من الطرفين وتغذية المليشيا الحوثية للصراع.

يشار إلى أن القيادي "زيد سفيان" والذي قتل خلال المواجهات مع مسلحي بيت "الرشيدي" يعد من القيادات الحوثية البارزة حيث يعد مصرعه خسارة كبيرة للمليشيا والتي خسرت قبله بأشهر القيادي الميداني "إسماعيل عبدالقادر سفيان" والمعين من قبل المليشيا وكيلا للمحافظة وقتل في يونيو الماضي خلال مواجهات مسلحة بين فصائل وقيادات حوثية بمدينة إب.