تدشين برنامج تدريبي حول مكافحة مرض الكوليرا في محافظة الجوف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

دشنت جمعية CSSW البرنامج التدريبي والمتعلق بمكافحة الكوليرا، حيث انطلقت أمس دورة مثقفات المجتمع لعدد 20 متدربة ودورة للعاملين الصحيين لعدد 20 متدرب ومتدربة في المجال الصحي بمديرية الحزم.

ولفت مسؤول البرامج الصحية بجمعية CSSW. فرع الجوف، إلى التنسيق العالي مع السلطة المحلية ومكاتب الصحة بالمحافظة والمديريات المستهدفة لتنفيذ العديد من البرامج والمشاريع والأنشطة في القطاع الصحي منها مخيمات طبية وعيادات متنقلة ومشاريع صحية أخرى متعلقة بمكافحة الأوبئة والأمراض المختلفة، ومنها مشروع مكافحة الكوليرا والذي يتضمن تدريب 60 عاملا'' صحيا'' ، و 20 مثقفة مجتمع لرفع الوعي والتقليل من خطر الإصابة وخفض المراضة والوفيات.

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ويتضمن المشروع والمنفذ في 9 مرافق صحية، إمداد هذه المرافق بالمستلزمات الطبية والمياه والوقود.

من جانبه شكر مدير الصحة بالمديرية الأستاذ. محسن حزام الشريك المنفذ CSSW والشريك الممول WHO.

واختتم حفل التدشين بكلمة مدير مكتب التخطيط والتعاون الدولي د. حسين البشيري والذي تطرق إلى أهمية التنسيق بين الجهات الرسمية والمنظمات الدولية والإقليمية وكذلك المحلية بما يسهم في تحسين الجانب الصحي وغيره من الجوانب.

يشار إلى أن كل دورة من هذه الدورات تستمر لمدة 5 أيام، يتلقى فيها المتدرب على الجانب المعرفي وكذلك الجانب العملي.