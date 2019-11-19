مواجهات عنيفة بين قبائل من الجوف وعمران بدعم من مليشيا الحوثي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 نوفمبر 2019

الخليج 365 ـ الجوف

أكدت مصادر محلية، مساء اليوم الاثنين، اندلاع اشتباكات قبلية عنيفة بين قبيلتي "سفيان" بمحافظة عمران، و"ذو محمد" بمحافظة الجوف.



وذكرت المصادر بوقوع جرحى خلال المواجهات التي استخدام فيها كافة أنواع الاسلحة الخفيفة والثقيلة، بالإضافة الى اعطاب عدد من السيارات التابعة للجانبين.

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وأرجعت المصادر تلك الاشتباكات الى خلاف على ارض متنازع عليها بين الجانبين.

يشار إلى أن مليشيا الحوثي تدعم طرفي الاشتباكات، في وقت تقول فيه مصادر محلية أن الارض تعود لقبيلة ذو محمد، لكن قبائل سفيان اقدمت بالاعتداء عليها بالجرافات والاطقم العسكرية