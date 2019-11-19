مقتل قيادات حوثية بغارات للتحالف في جبهة الظاهر بصعدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 الخليج 365 ـ صعدة شنت مقاتلات التحالف العربي اليوم في وقت متأخر من مساء أمس غارات جوية عدة على تحركات وتعزيزات لميلشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران في محافظة صعدة شمال البلاد.

وذكرت مصادر مطلعة أن مقاتلات التحالف العربي شنت غارات جوية على تحركات لميلشيا الحوثي المتمردة في منطقة الملاحيط. Advertisements وأضافت المصادر أن الغارات طالت قيادات حوثية كبيرة كانت في طريقها إلى جبهات القتال. وأوضحت المصادر أن الغارات أسفرت عن مقتل قيادات حوثية كبيرة تعلمت وتلقت دراستها وتدريباتها في إيران. ولفتت المصادر إلى تحفظ ميلشيا الحوثي عن اسماء القيادات القتلى التابعين لها.

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