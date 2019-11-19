المكتب التنفيذي لنقابات شركة النفط يعقد اجتماعه الطارئ بمأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

عقد المكتب التنفيذي لمجلس التنسيق العام لنقابات شركة النفط اليمنية أمس في مدينة مأرب اجتماعه الطارئ تحت شعار وقف التدخلات الغير قانونية في اختصاصات شركة النفط اليمنية.



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ودعا الاجتماع – الذي حضره مدراء الدوائر في الإدارة العامة ومدراء فروع الشركة وأعضاء مجلس تنسيق النقابات – الجهات ذات الاختصاص إلى تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الوزراء ومخرجات اجتماع الرياض التي توصي الجهات ذات العلاقة لتمكين الشركة ووازرة النفط من منشآتها وعدم التعاقد أو تجديد عقود في منشآت الدولة وأصولها.

وناشد الاجتماع القيادة السياسية ودولة رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب ووزير النفط والمعادن حماية القوانين المنظمة لعمل الشركات النفطية وفقا لقانون الإنشاء لكل شركة، وردع الفاسدين الذين يسعون للعبث في القطاع النفطي والصرح الهام والركيزة الأساسية للاقتصاد الوطني وتدمير مؤسساته المختلفة.