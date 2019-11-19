حالة الطقس في المملكة خلال الـ24 ساعة المقبلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

توقعت الهيئة العامة للأرصاد في المملكة العربية السعودية، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، الشرقية، الرياض، القصيم والمدينة المنورة.



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كما توقعت، في نشرتها اليوم الثلاثاء، تشرين الثاني 19، 2019، انخفاض درجات الحرارة على شمال ووسط المملكة.

وشهدت العاصمة الرياض وعدد من مدن المملكة، أمس الاثنين، أمطار رعدية غزيرة.