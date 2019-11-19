عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وزير الخارجية يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير السويد

الثلاثاء 19 نوفمبر 2019

الخليج 365 - متابعات

تسلم وزير الخارجية محمد الحضرمي اليوم نسخة من أوراق اعتماد سفير السويد غير المقيم لدى اليمن نيكلاس تروفي .

Advertisements

وخلال اللقاء ثمن الحضرمي دعم السويد للحكومة الشرعية ولعملية السلام وجهود المبعوث الأممي لليمن.. مؤكدا حرص الحكومة اليمنية الكامل على السلام وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في السويد بما فيها اتفاق الحديدة قبل الشروع في أي مشاورات سياسية قادمة، مشيدا في الوقت ذاته بجهود السويد التي ساهمت بشكل كبير في التوصل إلى هذا الاتفاق العام الماضي.

من جانبه اكد السفير السويدي دعم بلاده للحكومة الشرعية ولجهود المبعوث الأممي ولعملية السلام، معربا عن آمله في التوصل إلى اتفاق شامل ومستدام للازمة اليمنية.