المحافظ تركي يبحث مع الـ"يونوپس" احتياجات لحج للعام المقبل 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - المحافظ تركي يبحث مع الـيونوپس احتياجات لحج للعام المقبل

الثلاثاء 19 نوفمبر 2019

الخليج 365 - لحج

ناقش محافظ لحج قائد اللواء 17 مُشاة اللواء الركن أحمد تركي، مع وفد مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع الـ " يونوپس "، برئاسة مدير المكتب المهندس مُعِين محمَّد المَاس، احتياجات المحافظة من المشاريع التنموية للعام القادم.

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وأكد المحافظ أهمية المشاريع التنموية المُرتَقَب البدء في تدشينها في قطاعات: البلدية والنظافة والمياه والصرف الصحي والطاقة، والطرق، مشددا على سرعة إعداد المكاتب الحكومية ، دراسات مشاريعها المستقبلية، لتقديمها إلى المكتب الأممي نهاية هذا العام .

من جانبه أشار مدير المكتب التنفيذي، إلى حرص مكتب "يونوپس"، لدعم مشاريع البنية التحتية، موضحا ان 19 مدينة في محافظات الجمهورية ستدخل ضمن نطاق الاستهداف من قبل المكتب ومنها مدينة الحَوطَة.