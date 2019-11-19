عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السفير العود يلتقي السفير الصيني لدى اليمن

الثلاثاء 19 نوفمبر 2019

الخليج 365 - متابعات

التقى وكيل وزارة الخارجية للشؤون المالية والإدارية السفير اوسان عبدالله العود، اليوم، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى اليمن كانغ يونغ.



جرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين خاصة في مجال تدريب وتأهيل كوادر وزارة الخارجية.

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وأشاد وكيل وزارة الخارجية بالعلاقات المتميزة والعريقة بين البلدين الصديقين.. كما أشاد بالدعم الصيني في مجال تدريب وتأهيل الكوادر الدبلوماسية.

من جانبه، عبر السفير الصيني عن موقف بلاده الداعم والثابت للحكومة الشرعية، مجدداً دعم بلاده لاتفاق الرياض وأمله أن يتحقق السلام قريباً في اليمن وان ينعم أبناؤه بالأمن والاستقرار.

وقد جرى خلال اللقاء تسلم عدد من أجهزة الكمبيوتر المقدمة من الجانب الصيني لتغطية احتياجات لوزارة الخارجية في إطار التعاون بين وزارتي خارجية البلدين.