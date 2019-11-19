عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الحضرمي يلتقي رئيس دائرة الشرق الأوسط بوزارة الخارجية الكندية

الثلاثاء 19 نوفمبر 2019

الخليج 365 - متابعات

التقى وزير الخارجية محمد الحضرمي اليوم رئيس دائرة الشرق الأوسط بوزارة الخارجية الكندية ساندرا ماكاردل.



وخلال اللقاء استعرض الحضرمي تطورات الأوضاع في اليمن ومستجدات عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.. مؤكداً أن الحكومة اليمنية حريصة على الوصول إلى سلام مستدام مبني على ما توافق عليه كافة أبناء الشعب اليمني من خلال المرجعيات الثلاث لاسيما مخرجات الحوار الوطني الشامل وكذلك قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بالشأن اليمني.

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كما تطرق إلى أهمية توقيع اتفاق الرياض مثمناً دور المملكة العربية السعودية للوصول الى هذا الاتفاق وضمان تنفيذه، مؤكداً بأن عودة دولة رئيس الوزراء وطاقمه الوزاري الى العاصمة المؤقتة عدن لتفعيل مؤسسات الدولة سيساهم في تعزيز أمن واستقرار ووحدة وسلامة الأراضي اليمنية وسينعكس بالإيجاب في كافة المناطق المحررة كما أنه سيوحد كافة الجهود لمواجهة المشروع الإيراني الحوثي الهادف إلى زعزعة أمن اليمن والمنطقة.

كما تقدم الحضرمي بالشكر والتقدير لموقف الحكومة الكندية الداعم للحكومة اليمنية والشعب اليمني وخاصة فيما يتعلق في المساعدات الإنسانية التي تقدمها الحكومة الكندية مشيداً بالدور الإيجابي الذي تلعبه كندا لدعم عملية السلام في اليمن.

من جانبها أكدت المسئولة الكندية اهتمام بلادها بالشأن اليمني ودعمها الكامل لمسار عملية السلام التي ترعاه الأمم المتحدة، مؤكدة أن بلادها تشجع كافة الجهود الرامية لتخفيف الأزمة الإنسانية في اليمن.

كما أكدت السفيرة أن توقيع اتفاق الرياض يبعث رسائل إيجابية خاصة فيما يتعلق بعودة الحكومة اليمنية إلى عدن.