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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - صحة مأرب تتسلم 95 طنا من الأدوية والمستلزمات الطبية من مركز الملك سلمان الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 الخليج 365 - مأرب تسلم مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب اليوم (95) طنا من الأدوية والمستلزمات الطبية ومحاليل الغسيل الكلوي، مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمستشفيات المحافظة والمرافق الصحية في بعض المديريات المجاورة والتابعة لمحافظتي البيضاء وشبوة.

Advertisements ونوه وكيل المحافظة الدكتور عبد ربه مفتاح، بالدور الانساني الكبير لمركز الملك سلمان للاغاثة في اليمن بشكل عام ومحافظة مأرب بشكل خاص. مشيرا الى احتياج القطاع الصحي بالمحافظة للكثير من الدعم لتغطية العجز الناجم عن ارتفاع تعداد سكان المحافظة التي استقبلت مئات الالاف من النازحين من مختلف المحافظات وتفشي العديد من الامراض والاوبئة في ظل الحرب التي أشعلتها مليشيات الحوثي الانقلابية.

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