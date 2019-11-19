عدن - ياسمين عبد الله التهامي - المخلافي يناقش مع منظمة كير إجراءات مكافحة الأوبئة ودعم القطاع الصحي بتعز

الثلاثاء 19 نوفمبر 2019

الخليج 365 - تعز

ناقشت السلطة المحلية بمحافظة تعز الإجراءات المتعلقة بمكافحة حمى الضنك والحميات المنتشرة بالمحافظة وجهود منظمة "كير" في دعم القطاع الصحي.



وفي الاجتماع الذي عقد اليوم شدد وكيل المحافظة الدكتور عبد القوي المخلافي على اتخاذ إجراءات طارئة للقضاء على أسباب ومسببات انتشار الأوبئة والعمل ضمن منظومة واحدة في المجال الصحي والبيئي وتنقية المياه وإصلاح مجاري الصرف الصحي ؛ مؤكدا أن الإجراءات ستطال الأطباء الذين يتهربون من الدوام في المستشفيات والتنصل من هذا العمل الإنساني والذي أدى إلى العمل بوتيرة بطيئة وتعطل الأجهزة الطبية وازدحام المرضى دون الحصول على ادنى معايير الرعاية الطبية .

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وفي الاجتماع قدم ممثل منظمة "كير " توضيحا عن التدخلات في مختلف المجالات على مستوى الصحة والمياه والصرف الصحي وتوزيع المياه النقية عبر (383) نقطة خلال مدة زمنية تتراوح لأكثر من 5 أشهر واعتماد مراحل جديدة .

وأضاف ممثل منظمة "كير " إن المنظمة خصصت مبلغ (2) مليون و100 الف يورو لتنفيذ مشاريع متعددة في مجال تأهيل الصرف الصحي وشبكة المجاري وتدريب المتطوعين وكذلك في مجال النظافة خلال 6 أشهر وتجهيز حمامات ومحارق المستشفيات العامة وتوزيع الحقائب الصحية وكلورة المياه بالإضافة إلى تدخلات أخرى سيتم تنفيذها خلال المرحلة القادمة مؤكدا أن المكاتب التنفيذية تقوم بعملية الإشراف والرقابة فقط دون تسليم أي مبالغ مالية لهذه المكاتب حيث يتم صرفها عبر آلية خاصة للمنظمة.

إلى ذلك تطرق مدير مكتب التخطيط والتعاون الدولي بالمحافظة نبيل جامل إلى أن منظمة كير تنفذ مشاريعها وفق اتفاقية تم التوقيع عليها من قبل السلطة المحلية ووافقت عليها الوزارة والحكومة ؛ منوها إلى أن نسبة 76% من الاتفاقية يجري تنفيذها .

كما استعرض في الاجتماع مدير مكتب الصحة العامة الدكتور عبد الرحيم السامعي تقرير عن الإجراءات الصحية لمواجهة حمى الضنك والأوبئة الأخرى المنتشرة ومحاولة السيطرة عليها في ظل تفعيل معظم الأقسام في جميع المستشفيات التي تفتقر لأبسط الأجهزة والأدوات الطبية .